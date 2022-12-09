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ABD'de ilk kadın Hazine Bakanı imzalı yeni dolarlar basılmaya başlandı

ABD’de ilk kez bir kadın Hazine Bakanı (Janet Yellen'in) imzası yeni basılan paralar üzerinde yer almaya başladı.

ABD'de ilk kadın Hazine Bakanı imzalı yeni dolarlar basılmaya başlandı

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Hazine Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Darphanesi Hazine Bakanı Janet Yellen ve Mali İşler Başkanı Lynn Malerba'nın imzasını taşıyan ilk dolarları basmaya başladı" denildi.

İlgili paylaşımda, banknotların ABD para biriminde ilk kez bir kadın Hazine Bakanı'nın imzasını taşıdığına vurgu yapıldı.

ABD'de ilk kadın Hazine Bakanı imzalı yeni dolarlar basılmaya başlandı - 1

ÖNÜMÜZDEKİ AY PİYASAYA SÜRÜLECEK

Yeni para basımı ile ilgili dün Teksas'taki darphanede düzenlenen törende konuşan Yellen, "Para birimi, her gün kullandığımız ve dokunduğumuz bir şeydir. Doğru yapıldığında, bize kim olduğumuzu, neye değer verdiğimizi ve neyin mümkün olduğunu söyleyebilir" ifadelerini kullandı.

Yellen ve Malerba'nın imzasını taşıyan 1 ve 5 dolarlık yeni paraların, önümüzdeki ay piyasaya sürüleceği kaydedildi.

Daha önce ilk kadın Merkez Bankası başkanı olarak görev yapan Yellen, Joe Biden hükümetinde Hazine Bakanlığının başına getirilen ilk kadın olarak da tarihe geçmişti.

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