ABD'de imalat sektöründe daralma sürüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin temmuz ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.



New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre imalat endeksi, temmuzda 0,6 puan azalışla eksi 6,6'ya geriledi.



Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 5,5 değerini alması yönündeydi.



Art arda sekizinci ayda imalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, haziranda eksi 6 olmuştu.



Yeni sipariş endeksi temmuzda 0,4 puan artmasına karşın eksi 0,6 olurken, sevkiyat endeksi 0,6 puan artarak eksi 3,9'a çıktı.



Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 4,3 puan azalışla 25,8'e geriledi.



Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

