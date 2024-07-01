ABD'de inşaat harcamaları mayısta geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.



Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalıp 2 trilyon 139,8 milyar dolar oldu.



İnşaat harcamalarına dair piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. İnşaat harcamaları nisanda 0,3 artarak 2 trilyon 142,1 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.



Kamu inşaat harcamaları mayısta yüzde 0,5 yükselirken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,3 azaldı.



İnşaat harcamaları mayısta yıllık bazda ise yüzde 6,4 arttı.

