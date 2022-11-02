ABD'de ISM imalat endeksi iki yılın en düşük seviyesinde

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Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), ekim ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.



Buna göre, ISM imalat endeksi ekimde bir önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 50,2'ye düştü. Beklenenden az düşüş kaydetmesine rağmen Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen verinin 50 değerini alması öngörülüyordu.



İmalat sanayi büyümesinin ivme kaybetmeye devam ettiğini gösteren endeks, eylülde 50,9 değerinde gerçekleşmişti.



Üretim endeksi ekimde aylık 1,7 puan artışla 52,3'e yükselirken, yeni siparişlere ilişkin endeks 2,1 puan artışla 49,2'ye çıktı. İstihdam endeksi de aynı dönemde 1,3 puan artarak 50'ye tırmandı.



Bu dönemde imalat sanayisinin 8 alt sektörü büyüme kaydederken, 10 sektör küçüldü. Bu dönemde daralan sektörler; mobilya, ahşap ürünleri, kağıt ürünleri, tekstil, baskı, işlenmiş metal ürünleri, kimyasal ürünler, birincil metaller, bilgisayar ve elektronik ürünler ile yiyecek, İçecek ve tütün ürünleri oldu.

İMALAT SANAYİ PMI VERİSİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON



Öte yandan, S&P Global tarafından açıklanan ekim ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 49,9'dan 50,4'e revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, eylülde 52 değerinde gerçekleşmişti.



IHS Markit'ten yapılan açıklamada, üretimin artmaya devam ettiği ancak zayıf talep koşullarının büyümeyi engellediği belirtildi.



PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.