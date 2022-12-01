ABD'de ISM imalat endeksi Mayıs 2020’den beri ilk kez 50’nin altını gördü

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), kasım ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.



Buna göre, ISM imalat endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla 1,2 puan azalarak 49’a geriledi. Böylece, endeks ABD ekonomisi ilk Kovid-19 dalgasının ektili olduğu Mayıs 2020'den bu yana ilk kez daralırken, aynı zamanda en düşük seviyeye indi. Mayıs 2020'de endeks 43,5'e gerilemişti.



Beklenenden fazla düşüş göstererek Mayıs 2020'den bu yana ilk defa 50’nin altına gerileyen verinin 49,8 değerini alması öngörülüyordu.



İmalat sanayi büyümesinin ivme kaybettiğini gösteren endeks, ekimde 50,2 değerinde gerçekleşmişti.



Üretim endeksi kasımda aylık 0,8 puan düşüşle 51,5 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 2 puan azalışla 47,2 seviyesine inerek art arda üçüncü aydır daralma bölgesinde kaldı.



İstihdam endeksi de aynı dönemde 1,6 puan azalarak 48,4'e düştü.



Bu dönemde imalat sanayisinin 6 alt sektörü büyüme kaydederken, 12 sektör küçüldü. Bu dönemde daralan sektörler arasında mobilya ürünleri, tekstil, ahşap ürünleri, baskı, kağıt ürünleri, kimya ürünleri ile işlenmiş metal ürünleri yer aldı.



S&P GLOBAL'İN İMALAT SANAYİ PMI VERİSİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON



Öte yandan, S&P Global tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 47,6’dan 47,7'ye revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, ekimde 50,4 değerinde gerçekleşmişti.



PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.