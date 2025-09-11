ABD'de işsizlik başvuruları 4 yılın zirvesinde

ABD'de işsizlik başvuruları, Eylül ayının ilk haftasında bir önceki haftaya göre 27 bin artarak 263 bine ulaştı. Bu, Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviye ve piyasa beklentisi olan 235 binin oldukça üzerinde.



Bu sonuç, ABD'de kötüleşen işgücü ortamına dair kanıtları pekiştirmek için ay başından beri yayınlanan bir dizi kötümser işgücü piyasası anketiyle uyumlu. Haftadan haftaya oynaklığı ortadan kaldıran dört haftalık hareketli ortalama, 9 bin 750 artarak 240 bin 500'e çıktı ve Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak Aralık 2020'den bu yana en keskin haftalık artışı kaydetti.



Bu arada, ödenmemiş işsizlik başvuruları Ağustos ayının son haftasında 1 milyon 932 bin seviyesinde kaldı. Bu rakam, 1 milyon 950 binlik beklentilerin altında kalsa da 2021'den bu yana ortalamaların üzerinde kaldı.