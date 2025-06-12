ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.



Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Haziran'la biten haftada bir önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 248 bin oldu.



Bu dönemde işsizlik maaşına başvuranların sayısı, Ekim 2024'ün ilk haftasından bu yana kaydedilen en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.



Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 242 bin olması yönündeydi.



İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 247 binden 248 bine revize edildi.



Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 5 bin 500 artarak 240 bin 250 oldu.



Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 31 Mayıs'la biten haftada 54 bin artışla 1 milyon 956 bine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek değeri gördü.