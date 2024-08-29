ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta geriledi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 24 Ağustos ile biten haftada 231 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.



Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 232 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.



ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 17 Ağustos ile biten haftada 232 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 233 bin olarak revize edildi.



ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 24 Ağustos ile biten haftada 231 bin 500 seviyesine geriledi.



ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 17 Ağustos ile biten haftada 1.868 milyon seviyesine yükseldi.

