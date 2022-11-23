ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde​

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 12 Kasım haftasında 222 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 223 bin olarak revize edildi.​



Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 225​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.



ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 226 bin 750 seviyesine yükseldi.



ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 12 Kasım haftasında 1 milyon 551 bin seviyesine yükseldi.