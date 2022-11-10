ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklandı.



Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 220 bin olacağını​ tahmin ediyorlardı.



ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, 29 Ekim ile biten hafta için 217 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 218 bin olarak revize edildi.​



ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 218 bin 750 kişi seviyesine geriledi.



ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı ise 29 Ekim ile biten haftada 1 milyon 487 binden 1 milyon 493 bine yükseldi.​



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