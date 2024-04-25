ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.



Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 20 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin azalarak 207 bine gerilerken, iki ayın en düşük seviyesini kaydetti.



Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 214 bin olacağı öngörülüyordu.



İşsizlik maaşı başvurularının sayısına dair önceki haftanın verisi 212 bin olarak korundu.



Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1250 düşüşle 213 bin 250 olarak kaydedildi.



Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 13 Nisan ile biten haftada 15 bin azalışla 1 milyon 781 bine indi.



Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki gerilemenin iş gücü piyasasının hala sıkı olduğuna işaret ettiğini belirterek, bunun ABD Merkez Bankasına (Fed) enflasyonla mücadelede faiz indirimlerini erteleme imkanı verebileceğini ifade etti.

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