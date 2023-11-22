ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Kasım ile biten haftada 209 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.



ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.



Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 18 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 24 bin kişi azalarak 209 bine düştü.

BEKLENTİNİN ALTINDA



Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının 225 bin olması öngörülüyordu.



İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 231 binden 233 bine revize edildi.



Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı bir önceki haftaya kıyasla 750 azalarak 220 bine indi.



Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 11 Kasım ile biten haftada 22 bin kişi azalarak 1 milyon 840 bine geriledi.



Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan sert düşüşün, ABD'de istihdam piyasasının yüksek faiz oranlarına rağmen dirençli kalmaya devam ettiğine dair bir işaret olduğunu belirtti.

