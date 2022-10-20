ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık bazda işsizlik maaşına başvuruların sayısını açıkladı.

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, 15 Ekim itibariyle işsizlik maaşı başvuruları 214 bin ile beklenilenin altında oldu.



Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 230 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.



Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, daha önce bir önceki hafta için 228 bin olarak açıklanan başvuru sayısı ise 226 bin olarak revize edildi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 15 Ekim ile biten haftada ​214 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.



ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 212 bin 250 seviyesine yükseldi.



ABD'de 8 Ekim itibarıyla işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 1 milyon 385 bin kişiye yükseldi.

