ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Temmuz ile biten haftada 217 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.



ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.



Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalışla 217 bin oldu.



Üst üste 6 haftadır azalan ve üç ayın en düşük seviyesine inen işsizlik maaşı başvuru sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 227 bin olması yönündeydi.



İşsizlik maaşı başvuru sayısına ilişkin önceki haftanın verisi, 221 bin olarak korundu.



Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 5 bin azalarak 224 bin 500'e indi.



Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 12 Temmuz ile biten haftada 4 bin artarak 1 milyon bin 955 oldu.