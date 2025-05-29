ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı arttı
ABD ekonomisinde önemli yer tutan işsizlik maaşı başvurularında yükseliş gerçekleşti.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 24 Mayıs ile biten haftada 240 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 17 Mayıs ile biten haftada 227 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 226 bin olarak revize edildi.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı
başvurularının 230 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir
gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört
haftalık ortalaması 24 Mayıs ile biten haftada 230 bin 750
seviyesine geriledi.
ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da
17 Mayıs ile biten haftada 1.919 milyon seviyesine yükseldi.
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