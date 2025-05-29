ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı arttı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 24 Mayıs ile biten haftada 240 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.



ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 17 Mayıs ile biten haftada 227 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 226 bin olarak revize edildi.



Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı

başvurularının 230 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.



ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir

gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört

haftalık ortalaması 24 Mayıs ile biten haftada 230 bin 750

seviyesine geriledi.



ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da

17 Mayıs ile biten haftada 1.919 milyon seviyesine yükseldi.

