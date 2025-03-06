ABD'de işten çıkarmalarda rekor seviye

İşten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas, şubat ayına ilişkin raporunu yayımladı. ABD merkezli işverenler şubat ayında 172 bin 17 kişinin işten çıkarıldığını duyurdu. Bu, 2009'da 186 bin 350 işten çıkarma sayısından bu yana şubat ayı için kaydedilen en yüksek seviye oldu. Ayrıca Temmuz 2020'de açıklanan 262 bin 649 işten çıkarmadan bu yana en yüksek aylık toplam olarak kaydedildi.



İşten çıkarmalar şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 245 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 yükseldi. Bu yılın ilk iki ayında işten çıkarmalar, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artışla 221 bin 812'ye çıktı.



EN FAZLA İŞTEN ÇIKARMA KAMU SEKTÖRÜNDE



Geçen ay federal hükümete bağlı 17 farklı kurumdan toplam 62 bin 242 kişilik işten çıkarma duyurusu yapıldı. Challenger, Gray & Christmas Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, özel şirketlerin geçen ay özellikle perakende ve teknoloji sektörlerinde binlerce kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladığını belirtti.



Challenger, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) eylemlerinin yanı sıra iptal edilen kamu sözleşmeleri, ticaret savaşı korkusu ve iflasların etkisiyle şubat ayında işten çıkarmaların arttığını bildirdi.



Toplu işten çıkarmalarda çalışanların genellikle huzursuz ve belirsizlik içinde hissettiğini kaydeden Challenger, bu durumda birçok çalışanın kendi isteğiyle ayrılma olasılığının da oldukça yüksek olduğunu ifade etti.