ABD'de işten çıkarmalarda sert düşüş

ABD merkezli işverenler, Mayıs ayında 93 bin 816 ve bir önceki yıl 48 bin 786 olan işten çıkarma rakamlarına kıyasla Haziran 2025'te 47 bin 999 ile bu yılın en düşük işten çıkarma rakamını açıkladı.



Tüketici ürünleri sektörü en fazla istihdam kesintisi yapan sektör olurken (9 bin 500), bunu hizmetler (4 bin 463), finans (4 bin 164), sağlık (4 bin 68), perakende (4 bin 63) ve kamu (3 bin 801) sektörleri takip etti.



İkinci çeyrek dikkate alındığında, 2020'den bu yana en yüksek ikinci çeyrek toplamı olan 247 bin 256 işten çıkarma gerçekleşti. Bu yıl şimdiye kadar şirketler, 2020'den bu yana en yüksek yılbaşından bugüne kadar 744 bin 308 kesinti açıkladı. Kamu sektörü, başta Federal Hükümet olmak üzere 288 bin 628 kişiyi işten çıkardı ve bunların çoğu yasal belirsizlik içinde. Perakende sektörü, gümrük vergileri, enflasyon ve belirsizlikten etkilenerek 79 bin 865 ile bu yıl en fazla özel sektör istihdamını azaltan sektör oldu.