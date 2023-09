ABD'de "kapanmaya" çözüm arayışı

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, federal harcama tasarısının beş gün içinde geçmemesi halinde hükümetin faaliyetlerinin büyük ölçüde durması riskine karşı farklı çözümler üretmeye çalışıyor.



Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan Temsilciler Meclisi ve Demokratların kontrolünde olan Senato, 30 Eylül'e kadar Joe Biden'ın imzalayarak yasa hâline getirebileceği federal harcama tasarısını geçirerek, hükümetin son on yılda dördüncü kez kısmi faaliyet kesintisi yapmasını engellemeye çalışıyor.



Federal kurumların faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak amacıyla harcama tasarısının geçmesi ve yasalaşması isteniyor.



Demokratların kontrolündeki Senato, cumartesi gece yarısı (TSİ Pazar sabahı 07.00) fonun bitmesinin ardından federal hükümetin faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak ve müzakerecilere tüm yıl için harcama rakamları üzerinde anlaşmaları adına daha fazla zaman tanıyacak geçici bir fon tasarısını iki partinin de desteğiyle oylamayı planlıyor.



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE PLANLAR



Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Kevin McCarthy, kendi partisinin koyu üyelerinin karşı çıkmamaları için muhafazakârların önceliklerini yansıtan dört yıllık harcama tasarısını oylamaya sunarak, geçirmek istiyor fakat bu tasarının yasalaşma şansı son derece az.



Hükümetin faaliyetlerinin kesintiye uğramasına az bir zaman kala, Temsilciler Meclisi alternatif olarak dört tam yıllık yasa tasarısını geçirmeye odaklanıyor. Fakat bu tasarılar geçse bile, hükümetin tamamını finanse etmek veya faaliyetlerin durmasını önlemek mümkün olmayacak. Aşırıcı Cumhuriyetçi vekiller geçen hafta harcama tasarılarının geçmesini engellediler ve bazıları bunu tekrar deneyeceklerini belirttiler.



McCarthy'nin bu ilk engeli aşması halinde, tartışmalar haftanın büyük bir bölümünü kapsayabilir ve Pazar gününden önce geçici bir yasa tasarısı hazırlamak için çok az zaman kalabilir.



McCarthy ise daha iyimser olduğunu belirterek, dün yaptığı açıklamada, "(Hükümetin faaliyetlerinin durmaması) için elimizden gelen her şeyi yapıyorum" diyerek, "Ben topu her zaman son saniyede severim" diye ekledi.



Fakat bu durumun nasıl sonuçlanacağı şu an için belirsiz. Senato'nun geçici bir fon tasarısını kabul etmesi halinde, McCarthy, Demokratlar ve daha pragmatik Cumhuriyetçilerin desteğiyle tasarının Temsilciler Meclisi'nde oylanmasına izin verebilir.



Ancak bu durum koyu Cumhuriyetçilerin McCarthy'yi görevden almak için harekete geçmelerine yol açıp, siyasi gerilimi daha da tırmandırabilir.



HÜKÜMETİN "KAPANMASI" NE DEMEK?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümünü kapsayan bütçeyi zamanında onaylayamaz ise bu gerçekleşene kadar geçen sürenin, geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.



Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.



Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.



"Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.