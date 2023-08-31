ABD'de kişisel tüketim harcamaları temmuzda beklenenden fazla arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.



Buna göre, ülkede kişisel gelirler, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Piyasa beklentileri, kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, haziran ayında da yüzde 0,3 olmuştu.



Kişisel tüketim harcamaları ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,8 ile beklentilerden fazla arttı.



Piyasa beklentileri, kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 0,7 artması yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları haziranda yüzde 0,6 yükselmişti.



Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,3 yükseldi. Söz konusu veri, haziranda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 artış göstermişti.



Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,2 arttı.



Piyasa beklentilerine paralel gelen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, haziranda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,1 olmuştu.

