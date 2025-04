ABD'de konut fiyatlarının artış hızı şubat ayında yavaşladı

S&P CoreLogic Case-Shiller, şubat ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.



Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 arttı.



Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösteren endeks, ocakta yıllık yüzde 4,1 artmıştı.



ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 yükseldi.



Piyasa beklentileri endeksin yüzde 4,6 artması yönündeydi. Endeks, ocakta yüzde 4,7'lik artış kaydetmişti.



Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 7,7 yükseldi.



New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 7 ile Chicago ve yüzde 6,6 ile Cleveland oldu.



Aynı dönemde konut fiyatlarının tek düştüğü kent ise yüzde 1,5 azalışla Tampa olarak belirlendi.