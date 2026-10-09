ABD'de konut kredisi faizi 3 yılın zirvesinde

Dün itibarıyla ABD 'de 30 yıllık sabit faizli konut kredisi ortalama yüzde 7,4 seviyesinde gerçekleşti ve yüzde 7'nin üzerine çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı; önceki hafta ise yüzde 7,28 seviyesindeydi.

Bu, faiz oranlarında art arda yedinci hafta artış anlamına geliyor. Tahvil piyasasında yoğunlaşan satış baskısı ve uzun süre yüksek faiz oranları beklentisi, 10 yıllık Hazine tahvil getirilerini on yılların en yüksek seviyesinde tuttu.

Konut kredisi faiz oranları, devlet tahvil getirilerini yakından takip etme eğiliminde ve bu da ev alıcıları için borçlanma maliyetlerini yükselten etkenlerden biri oluyor.

Bir yıl önce, 30 yıllık sabit faizli konut kredisi ortalama yüzde 6,3 seviyesindeydi. Bu arada, 15 yıllık sabit faizli konut kredisi ortalama yüzde 6,73 seviyesinde gerçekleşti ve geçen haftaki yüzde 6,6 seviyesinden yükselerek Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.