Dün itibarıyla ABD 'de 30 yıllık sabit faizli konut kredisi ortalama yüzde 7,21 seviyesinde gerçekleşti; bu oran geçen haftaki yüzde 7,28'lik ortalamadan biraz düşüş gösterse de yüzde 7 eşiğinin üzerinde kalmaya devam etti.

Bu hareket, yapay zeka ticareti ve sektörün görünümüne ilişkin endişeler nedeniyle güvenli liman talebinin tahvil piyasasına destek sağladığı ABD Hazine tahvil getirilerindeki haftalık trendi yansıttı.

Bankalar tarafından belirlenen konut kredisi faiz oranları, bu devlet tahvil getirilerini yakından takip etme eğilimindedir. Bir yıl önce, 30 yıllık sabit faizli konut kredisi ortalama yüzde 6,23 seviyesindeydi. Bu arada, 15 yıllık sabit faizli konut kredisi ortalama yüzde 6,54 seviyesinde gerçekleşti; bu oran bir hafta önce ulaşılan yüzde 6,66'dan düşüş gösterdi.