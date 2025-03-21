ABD’de Kripto ETF başvurularında artış sürüyor

ABD’de kripto para piyasasına yönelik düzenleyici belirsizlik sürerken, özellikle Kasım ayında yapılan ABD başkanlık seçimleri sonrasında yeni ETF başvurularında artış yaşanıyor. Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesi, sektöre yönelik düzenlemelerin gevşetileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Trump’ın dijital varlıklara yönelik düzenleyici çerçeveyi gözden geçirme sözü, piyasanın beklentilerini artırdı ve birçok ihraççıyı yeni başvurular yapmaya teşvik etti.



Canary Capital’in kurucusu Steven McClurg, seçimlerden bu yana kripto piyasasındaki atmosferin önemli ölçüde değiştiğini vurgulayarak, “2025 yılı sonuna kadar bu başvuruların çoğunun onaylanacağını düşünüyorum” dedi.



SEC, KRİPTO ETF BAŞVURULARINDA YENİ SÜRECE GİRİYOR



ABD’de kripto düzenlemeleri konusunda yeni döneme girilirken, SEC’in öncelikleri de değişmeye başladı. Daha önceki yönetim altında sektör üzerindeki sıkı denetim politikaları nedeniyle birçok büyük kripto şirketi yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı. Ancak Trump’ın göreve gelmesiyle, SEC’in önceki yönetimin getirdiği bazı düzenleyici kısıtlamaları kaldırmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Özellikle yatırım danışmanlarına yönelik kripto varlık saklama gerekliliklerini sıkılaştıran düzenlemelerin gözden geçirilmesi gündemde.



Bununla birlikte McClurg, Trump’ın SEC başkanlığı için aday gösterdiği Paul Atkins’in henüz Senato tarafından onaylanmadığını ve SEC’in bu süreç tamamlanmadan yeni ETF’lere yeşil ışık yakmayacağını ifade etti.



SUİ DESTEKLİ İLK ETF BAŞVURUSU



Canary Capital’in başvurusu, Sui destekli bir ETF oluşturmayı hedefleyen ilk resmi girişim olarak dikkat çekiyor. CoinMarketCap verilerine göre, 7,4 milyar doları aşan piyasa değeriyle en büyük 25 kripto para birimi arasında yer alan Sui, yatırımcılar için yeni bir alternatif sunma potansiyeline sahip.



Şu ana kadar piyasada sadece Bitcoin ve Ethereum spot ETF’leri bulunuyor. 2024 yılında SEC onayıyla ilk kez işlem görmeye başlayan bu ETF’lerin ardından, ihraççılar 10’dan fazla farklı kripto varlığı içeren yeni ETF başvuruları yaptı. En popüler yeni başvurular arasında, her biri için altı ayrı ETF başvurusu yapılan Solana (SOL) ve Ripple (XRP) öne çıkıyor.