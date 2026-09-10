ABD'de kritik ÜFE verisi yükseldi

ABD 'de üretici fiyatları , Temmuz ayındaki yukarı yönlü revize edilmiş yüzde 0,1'lik artışın ardından ve beklentiler doğrultusunda, Ağustos 2026'da aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Bu, son üç ayın en büyük artışı olup, önceki iki ayın her birinde yaşanan düşüşlerin ardından mal fiyatlarındaki yüzde 1,1'lik sıçramanın öncülüğünü yaptı; dizel yakıt fiyatlarındaki artış yüzde 24,1 oldu.

Benzin, jet yakıtı, ev ısıtma yağı, şekerleme ve kuruyemiş ile tütün ürünlerinin fiyatları da yükseldi. Buna karşılık, konut elektrik fiyatları yüzde 0,5 düştü. Bu arada, hizmet maliyetleri, yük taşımacılığındaki yüzde 2'lik artışın öncülüğünde yüzde 0,1 arttı.

Havayolu yolcu hizmetleri, hukuk hizmetleri, hastane yataklı servisleri ve otomobil perakendeciliğinde de artışlar görüldü. Yıllık bazda, üretici enflasyon u yüzde 4,8'den yüzde 5,4'e yükseldi ve yüzde 5,3'lük tahminlerin biraz üzerinde gerçekleşti.

Gıda ve enerji hariç tutulduğunda, üretici fiyatları bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 4,3 olan artış oranlarına ve yüzde 0,3 ve yüzde 4,6 olan beklentilere kıyasla, aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,6 arttı.