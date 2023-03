ABD'de mevduat garantisi planı

Wall Street CEO’ları Washington’da düzenlenecek Financial Services Forum etkinliğinde First Republic için atılacak adımları değerlendirecek.



S&P tarafından iki kez notu düşürülen First Republic’in hisseleri pazartesi günü yüzde 47 düşüşle günü tamamladı. Banka hisselerinin aylık düşüşü neredeyse yüzde 90’ı buluyor.