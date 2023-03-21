ABD'de mevduat garantisi planı

Üçü ABD merkezli olmak üzere dört bankanın sonunu getiren güven krizi sonrası ABD Hazinesi yetkilileri tüm mevduatlara geçici garanti vermenin yollarını araştırıyor.



Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre ABD’nin mevduat sigorta kuruluşu Federal Deposit Insurance Corp’un tüm mevduatlara garanti verebilmesinin önünü açmak için Hazine Bakanlığı’nın olağanüstü yetkiye sahip olup olmadığı araştırılıyor.



Bloomberg HT'de yer alan habere göre, ABD Hazinesi henüz tüm mevduatlara garanti verecek bir adım atmaya gerek olmadığını düşünüyor, ancak durumun kötüleşmesi karşısında atılacak adımlara karar vermek için planlama yapılıyor.



Banka iflaslarının ardından alarm durumu: Merkez bankaları devrede Haberi Görüntüle Durumun kötüleşip kötüleşmediğini anlamak için ise gözler Wall Street bankalarının sağladığı 30 milyar dolarlık cansuyuna rağmen sarsıntı yaşamaya devam First Republic’in üzerinde. Geçtiğimiz hafta First Republic’e mevduat desteği planına öncülük eden JPMorgan CEO’su Jamie Dimon bu kez de yatırılan 30 milyar dolarlık mevduatın bir kısmı ya da tamamının sermayeye dönüştürülmesi fikrini ortaya attı. Wall Street CEO’ları Washington’da düzenlenecek Financial Services Forum etkinliğinde First Republic için atılacak adımları değerlendirecek.



S&P tarafından iki kez notu düşürülen First Republic’in hisseleri pazartesi günü yüzde 47 düşüşle günü tamamladı. Banka hisselerinin aylık düşüşü neredeyse yüzde 90’ı buluyor.