ABD'de mortgage faizleri 23 yılın yeni zirvesine ulaştı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,67 ile 2000'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.



Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 6 Ekim ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,6 arttı.



Söz konusu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 0,3'lük artış kaydetti.



Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,53'ten yüzde 7,67'ye çıkarak yükselişini 5'inci haftaya taşıdı.



Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,86'dan yüzde 6,97'ye çıktı.



MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının 2000'den bu yana en yüksek seviyede olduğunu ve bir ay öncesine kıyasla 40 baz puan arttığını belirtti.



Mortgage başvurularının hala durgun olduğunu ve son yılların en düşük seviyelerine yakın seyrettiğini kaydeden Kan, satın alma başvurularının geçen yılın neredeyse yüzde 20 gerisinde olduğunu aktardı.



Kan, yeniden finansman başvurularının da sınırlı olmaya devam ettiğini ve ortalama kredi büyüklüğünün 2017'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.