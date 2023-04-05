ABD'de mortgage faizleri 7 haftanın en düşüğüne geriledi

ABD'de Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 31 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,1 azaldı.



Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,45'den yüzde 6,4'e inerek 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi.



Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 5,84'den 5,97'ye çıktı.



MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, verilere ilişkin değerlendirmesinde, baharın gelmesine rağmen konut piyasasında genellikle bu mevsimdeki alışılagelmiş patlamanın yaşanmadığını belirtti.



Konut satın alma başvurularının dört haftalık artışının ardından geçen hafta düşüş kaydettiğine işaret eden Fratantoni, refinansman başvurularının da oldukça düşük kalmaya devam ettiğini aktardı.



ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, Ekim 2022'de yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıkmıştı.



Ülkede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı agresif para politikası sıkılaşması konut piyasasını önemli ölçüde zayıflatmıştı.

