ABD'de mortgage faizleri hazirandan bu yana en düşük seviyesinde

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 15 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,5 azaldı.



Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular önceki haftaya kıyasla yüzde 1 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 2 düştü.



Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,07'den yüzde 6,83'e gerileyerek düşüşünü 5'inci haftaya taşıdı.



Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,67'den yüzde 6,41'e düştü.



MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyondaki düşüşe dair olumlu haberlerin gelmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentilerin de etkisiyle 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faizin hazirandan bu yana en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

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