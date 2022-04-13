ABD'de Nasdaq borsasında dört günde 1 trilyon dolar eridi

ABD'de Nasdaq borsasındaki en değerli 100 şirketin piyasa değeri, son dört işlem gününde toplamda 1 trilyon dolar azaldı ve 16,9 trilyon dolara geriledi.

Nasdaq 100 endeksinde, Apple, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devleri de bulunuyor.

Nasdaq 100 endeksinde yılın ilk üç ayında toplamda 6,2 trilyon dolarlık kayıp yaşandı.

Uzmanlar artan tahvil getirilerinin ve ekonomiye ilişkin endişelerin hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturduğuna, özellikle Çin'deki karantina önlemlerinin arz zincirlerini vurmasının çip hisselerini olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.