ABD'de Norveç öfkesi... Dev fon Caterpillar'dan çekildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi dün yaptığı açıklamada, Norveç'in 2 trilyon dolarlık servet fonunun ABD inşaat ekipmanları grubu Caterpillar'dan çekilmesinden "çok rahatsız" olduklarını belirterek, Washington'ın konuyla ilgili olarak Norveç hükümetiyle doğrudan iletişim halinde olduğunu söyledi.



Norveç'in 2 trilyon dolarlık servet fonu, dünyanın en büyüğü ve Norveç Merkez Bankası tarafından işletiliyor. Fon, geçen hafta İsrail yetkililerinin Gazze ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da şirketin ürünlerini kullanması nedeniyle etik gerekçelerle Caterpillar'dan yatırımlarını çektiğini açıkladı.



Fonun etik gözlemcisi, yaptığı değerlendirmede, Caterpillar'ın ürettiği buldozer gibi ürünlerin İsrailli yetkililer tarafından "uluslararası insancıl hukukun yaygın ve sistematik ihlallerinde", örneğin "Filistin mallarının yaygın şekilde hukuka aykırı şekilde tahrip edilmesinde" kullanıldığını belirtti.



Fon, Caterpillar'ın "bu tür kullanımları önlemek için herhangi bir önlem almadığını" belirtti. Caterpillar, varlık fonunun bu hamlesine ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Caterpillar ve İsrail hükümetine karşı gayrimeşru iddialara dayanıyor gibi görünen Norveç egemen varlık fonunun kararından büyük kaygı duyuyoruz. Bu konuda Norveç hükümetiyle doğrudan görüşüyoruz." dedi.



GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİTİ ORTAYA ÇIKTI



Trump'ın müttefiki ve Cumhuriyetçi ABD Senatörü Lindsey Graham, Washington'ın misilleme olarak gümrük vergileri ve vize iptalleri uygulaması gerektiğini öne sürdü.



İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insani kriz tırmanırken, şirketler İsrail ile bağları nedeniyle protesto gösterileriyle karşı karşıya kalırken, aralarında çocukların da bulunduğu açlık çeken Filistinlilerin görüntüleri dünya çapında öfkeye yol açtı.