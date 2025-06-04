ABD'de otomobil satışlarında dev düşüş

ABD binek araç satış hızı, otomobil alıcılarının önceki iki ayda Başkan Donald Trump'ın ithal otomobillere yönelik tarifelerinin tetikleyeceği beklenen fiyat artışlarından kaçınmak için yaptığı panik alımlarının ardından Mayıs ayında yaklaşık beş yılın en büyük düşüşünü yaşadı.



Wards Intelligence, mevsimsellikten arındırılmış yıllık hafif araç satış oranının (SAAR), Nisan'daki revize edilmiş 17,25 milyon ve Mart'taki 17,83 milyondan geçen ay 15,65 milyon adede düştüğünü bildirdi. Mayıs ayındaki yaklaşık 1,6 milyonluk düşüş, COVID-19 salgınının başlangıcı olan Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüş oldu.

