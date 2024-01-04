ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

ABD'de özel sektör istihdamı aralık ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Öncü istihdam verisine göre ülkedeki işletmeler geçen ay 164 bin kişiyi işe aldı. Veriye ilişkin beklentiler 125 bin artış yönündeydi.



Eğlence ve konaklama sektörü 59 bin kişilik istihdam artışıyla başı çekti. İnşaat sektöründe 24 bin ve finansal faaliyetlerde 18 bin kişilik artış kaydedildi. Kasım ayı rakamları ise 103 binden 101 bine revize edildi.



Piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam verisi yarın 16.30'da açıklanacak. Tarım dışı istihdam kasım ayında 199 bin artışla 180 binlik beklentiyi aşmıştı. Ülkede işsizlik ise yüzde 3,7'ye geriledi.



Öte yandan geçen hafta ülkede ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı artış göstermişti. İşsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 12 bin artışla 218 bine yükselmişti.



ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası rotasını belirlerken istihdam verilerini de dikkate alıyor.

Fed tutanaklarında faiz artışlarında sona gelindiği sinyali Haberi Görüntüle