ABD'de özel sektör istihdamı martta beklentilerin altında kaldı

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı mart ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.



Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, mart ayında 145 bin kişi arttı.



Piyasa beklentilerinin altında kalan özel sektör istihdamının 200 bin artması öngörülüyordu. Şubat ayına ilişkin özel sektör istihdamı ise 242 binden 261 bine revize edildi.



İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 101 bin kişi, orta ölçekli işletmelerde 33 bin kişi ve büyük ölçekli işletmelerde 10 bin kişi arttı.



Söz konusu dönemde istihdam artışının 75 bini hizmet, 70 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.



ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, mart ayında yıllık ücret yüzde 6,9 yükseldi. Bu oran, şubat ayında yüzde 7,2 olarak kaydedilmişti.



"EKONOMİNİN YAVAŞLADIĞINA DAİR BİRKAÇ SİNYALDEN BİRİ"

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, rapora ilişkin değerlendirmesinde, mart ayı verilerinin "ekonominin yavaşladığına dair birkaç sinyalden biri "olduğunu belirtti.



Richardson, işverenlerin güçlü işe alımlarla geçen bir yılın ardından geri çekildiğini ve ücret artışlarının yavaş yavaş gerilediğini bildirdi.

