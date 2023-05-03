ABD'de özel sektör istihdamı nisanda beklentileri aştı

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı nisan ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.



Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı nisan ayında 296 bin kişi arttı.



Piyasa beklentilerini aşan özel sektör istihdamının 148 bin artması öngörülüyordu. Geçen ay Temmuz 2022'den bu yana en güçlü istihdam artışı gerçekleşirken, mart ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi de 145 binden 142 bine revize edildi.



İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 121 bin kişi, orta ölçekli işletmelerde 122 bin kişi ve büyük ölçekli işletmelerde 47 bin kişi arttı.



Söz konusu dönemde istihdam artışının 229 bini hizmet, 67 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.



ÜCRET ARTIŞINDA YAVAŞLAMA



ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, nisanda yıllık ücret yüzde 6,7 arttı. Bu oran, mart ayında yüzde 6,9 olarak kaydedilmişti.



ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, rapora ilişkin değerlendirmesinde, ücret artışındaki yavaşlamanın şu anda iş gücü piyasasında neler olduğunun en net sinyalini verdiğini belirtti.



İşverenlerin ücret artışlarını kontrol altında tutarken agresif bir şekilde işe alım yaptıklarına işaret eden Richardson, ayrıca verilerin daha az kişinin iş değiştirdiğini gösterdiğini kaydetti.

