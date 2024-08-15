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ABD'de perakende satışlar beklentileri aştı

ABD'de perakende satışlar temmuz ayında yüzde 1 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede işsizlik maaşı başvuruları da geçen hafta 227 bin ile tahminlerin altında kaldı.

ABD'de perakende satışlar beklentileri aştı
Piyasaların beklediği veri açıklandı: ABD'de temmuz enflasyonu belli oldu

Piyasaların beklediği veri açıklandı: ABD'de temmuz enflasyonu belli oldu

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Ticaret Bakanlığı, satışların temmuz ayında yüzde 1 artış kaydederek beklentilerin üzerinde olduğunu açıkladı.

Ekonomistler perakende satışların temmuzda yüzde 0,3 artışa işaret edeceğini tahmin ediyorlardı.

İnşaat malzemeleri, motorlu taşıt ve yedek parça, akaryakıt istasyonları ve gıda hizmetleri hesaba katılmadan hesaplanan çekirdek perakende satışlar aylık oranda yüzde 0,3 artış kaydetti. Ekonomistler bu verinin ise yüzde 0,1 artış kaydedeceğini öngörüyorlardı.

Otomobil, motosiklet ve yedek parçalarının hariç tutulduğu ancak gıda hizmetlerinin dahil edildiği çekirdek perakende satışlar ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

MAAŞI BEKLENTİLERİN ALTINDA

Diğer yandan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları da 10 Ağustos ile biten haftada 227 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti. Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 235 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, daha önce 3 Ağustos ile biten haftada 233 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 234 bin olarak revize edildi.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 10 Ağustos ile biten haftada 236 bin 500 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 3 Ağustos ile biten haftada 1.864 milyon seviyesine geriledi.

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