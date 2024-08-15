ABD'de perakende satışlar beklentileri aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, perakende satışların temmuz ayında yüzde 1 artış kaydederek beklentilerin üzerinde olduğunu açıkladı.



Ekonomistler perakende satışların temmuzda yüzde 0,3 artışa işaret edeceğini tahmin ediyorlardı.



İnşaat malzemeleri, motorlu taşıt ve yedek parça, akaryakıt istasyonları ve gıda hizmetleri hesaba katılmadan hesaplanan çekirdek perakende satışlar aylık oranda yüzde 0,3 artış kaydetti. Ekonomistler bu verinin ise yüzde 0,1 artış kaydedeceğini öngörüyorlardı.



Otomobil, motosiklet ve yedek parçalarının hariç tutulduğu ancak gıda hizmetlerinin dahil edildiği çekirdek perakende satışlar ise yüzde 0,4 artış kaydetti.



İŞSİZLİK MAAŞI BEKLENTİLERİN ALTINDA



Diğer yandan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları da 10 Ağustos ile biten haftada 227 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti. Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 235 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.



ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, daha önce 3 Ağustos ile biten haftada 233 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 234 bin olarak revize edildi.



ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 10 Ağustos ile biten haftada 236 bin 500 seviyesine geriledi.



ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 3 Ağustos ile biten haftada 1.864 milyon seviyesine geriledi.

