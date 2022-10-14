ABD'de perakende satışlar eylülde beklentileri karşılamadı

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.



Buna göre, perakende satışlar, eylülde değişim göstermeyerek 684 milyar dolar oldu.



Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Beklentilerin aksine yatay bir seyir izleyen perakende satışlar, ağustosta yüzde 0,4 artmıştı.



Perakende satışlar, eylülde yıllık bazda ise yüzde 8,2 arttı.



ENFLASYON VE ARTAN FAİZ ORANLARI TALEBİ KISITLADI

Söz konusu dönemde, çeşitli mağaza perakendecilerindeki satışlar yüzde 2,5, benzin istasyonlarındaki satışlar yüzde 1,4, elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 0,8, mobilya mağazaları ile spor, hobi ürünleri, müzik enstrümanları ve kitap mağazalarındaki satışlar yüzde 0,7 ve motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlar ile yapı malzemeleri satan mağazalardaki satışlar yüzde 0,4 azaldı.



Aynı dönemde, genel mal mağazalarındaki satışlar yüzde 0,7, sağlık ve kişisel bakım hizmetlerinin sunulduğu mağazalar, giyim mağazaları, mağaza dışı perakendeciler ile yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu yerlerdeki satışlar yüzde 0,5, market satışları da yüzde 0,4 arttı.



Analistler, inatçı bir şekilde yüksek seyreden enflasyonun ve hızla yükselen faiz oranlarının talebi kısıtladığını belirtti.