ABD'de petrol kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.



Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 24-31 Ocak'ta bir önceki haftaya göre 7 artarak azalarak 479'a yükseldi.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 20 azaldı.



Perşembe gününü 75,83 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 75,67 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,53 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 73,00 dolar seviyesinde tamamlamıştı.