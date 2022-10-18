ABD'de sanayi üretimi eylülde beklentilerden fazla arttı

ABD'de sanayi üretimi eylül ayında yüzde 0,4 ile bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde arttı.



Reuters anketine katılan ekonomistler Fed tarafından yayımlanan sanayi üretimi verisinin yüzde 0,1 artış kaydedeceğini tahmin ediyorlardı.



Ağustos verisi ise yüzde 0,2 düşüş seviyesinden yüzde 0,1 düşüş seviyesine yukarı yönlü revize edildi.



KAPASİTE KULLANIMI ARTTI



Fed tarafından yayımlanan ABD'de imalat sanayi kapasite kullanım oranı ​​eylülde yüzde 80,3 seviyesine yükseldi. Bir önceki ay için yüzde 80 olarak açıklanan kapasite kullanım oranı ise yüzde 80,1 seviyesine revize edildi.​



Reuters anketine katılan ekonomistler kapasite kullanım oranının yüzde 80​ seviyesinde olacağını tahmin ediyordu.