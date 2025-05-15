ABD'de sanayi üretimi yatay kaldı

ABD ekonomisinde enflasyon verisi pozitif olarak düşüş gösterirken sanayi üretimi verisi beklentilerin altında kaldı.



ABD''de Nisan'da sanayi üretimi yüzde 0 olarak gerçekleşti ve değişim göstermedi. Beklentiler yüzde 0.2 oranında artmasıydı.



İmalat üretimi yüzde -0.4 olurken beklenti yüzde -0.2 olmuştu.



Kapasite kullanımı da yüzde 77.7 oldu.