ABD'de sanayi üretimi yatay kaldı

ABD'de merakla beklenen sanayi üretimi verisi değişim göstermedi.

ABD'de sanayi üretimi yatay kaldı

ekonomisinde enflasyon verisi pozitif olarak düşüş gösterirken sanayi üretimi verisi beklentilerin altında kaldı.

ABD''de Nisan'da sanayi üretimi yüzde 0 olarak gerçekleşti ve değişim göstermedi. Beklentiler yüzde 0.2 oranında artmasıydı.

İmalat üretimi yüzde -0.4 olurken beklenti yüzde -0.2 olmuştu.

Kapasite kullanımı da yüzde 77.7 oldu.

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