ABD'de sosyal güvenlik korkusu! Milyonlar sigortasız kalabilir

ABD'de bir partiye bağlı olmayan Kongre Bütçe Ofisi (CBO), ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen vergi indirimi tasarısının, sigortasız kişi sayısını on yıl içinde 10,9 milyon artıracağını öngördü.



CBO, mevcut yasa uyarınca söz konusu süre zarfında 5,1 milyon kişinin daha sağlık sigortasına erişimini kaybedeceğini belirtti.