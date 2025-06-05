ABD'de sosyal güvenlik korkusu! Milyonlar sigortasız kalabilir
ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimi tasarısı milyonlarca kişiyi sigortasız bırakabilir.
ABD'de bir partiye bağlı olmayan Kongre Bütçe Ofisi (CBO), ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen vergi indirimi tasarısının, sigortasız kişi sayısını on yıl içinde 10,9 milyon artıracağını öngördü.
CBO, mevcut yasa uyarınca söz konusu süre zarfında 5,1 milyon kişinin daha sağlık sigortasına erişimini kaybedeceğini belirtti.
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