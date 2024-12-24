ABD'de Starbucks grevi yayılıyor

İşçi sendikası tarafından yapılan açıklamada, 5 binden fazla çalışanın iş bırakacağı belirtildi.



Grevin toplam 5 gün süreceği dile getirildi.



12 büyük şehirdeki 60'tan fazla şube, pazartesi günü kapalı kalmıştı. Şube sayısının bugün 300'ü bulması bekleniyor.



Starbucks ile sendika arasındaki görüşmeler, ücret konusunda anlaşılamaması nedeniyle çıkmaza girmişti.



Şirket, müzakerelere hazır olduğunu ifade ederken, sendika yetkililerini masadan erkek kalkmakla suçlamıştı.