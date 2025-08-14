ABD'de tahvil faizi düşüşte

ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, bir önceki seansta yaklaşık 5 baz puan düştükten sonra Perşembe günü yüzde 4,23 civarında sabit kaldı. Bu düşüş, Federal Rezerv'in bu yıl daha derin faiz indirimlerine yönelik beklentilerin getiriler üzerindeki baskıyı sürdürmesiyle gerçekleşti.



ABD'deki zayıf enflasyon verileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin fiyat baskılarını artırmadığını gösterirken, işgücü piyasasındaki soğuma belirtileri ılımlı görünümü pekiştirdi.



Piyasalar Eylül ayındaki faiz indirimini neredeyse tamamen fiyatlamış durumda ve bazıları 50 baz puanlık daha büyük bir indirim bekliyor.



Hazine Bakanı Scott Bessent de, Fed'in yarım puanlık bir indirimle faizleri gevşetmeye başlayabileceğini belirterek, birden fazla faiz indirimi çağrısında bulundu. Yatırımcılar şimdi daha fazla politika sinyali için Temmuz ayı üretici fiyat endeksini ve haftalık işsizlik başvurularını bekliyor.