ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Tarım dışı istidamın 170 bin civarında açıklanması bekleniyordu.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre kasım ayı istihdam verisi 49 bin artışla 261 bine, aralık verisi ise 51 bin artışla 307 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 4'e geriledi. Beklentiler işsizlik oranının yüzde 4,1 ile sabit kalması bekleniyordu. İşsiz sayısı 37 bin azalarak 6 milyon 489 bine geriledi.

Ortalama saatlik kazançlar ocak ayında yüzde 0,5 artışla 35,87 dolara yükseldi. Saatlik kazançlar yüzde 0,3 beklentilerin üzerinde gerçekleşti.