ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında arttı

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Piyasaların merakla beklediği beklediği ABD verisi açıklandı.



ABD Çalışma Bakanlığı, tarım dışı istihdamın haziranda 209 bin arttığını açıkladı. Beklenti artışın 225 bin olması yönündeydi.



Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya geriledi.



Veri sonrası euro/dolar paritesi ve altının onsu yükselişe geçti.

ABD'de ortalama saatlik ücretler haziran ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin altında artış kaydetti.



Geçen ay 339 bin olarak açıklanan istihdam artışı 306 bin seviyesine revize edildi. ​



İş gücüne katılım haziran ayında yüzde 62,6 seviyesinde değişiklik göstermedi.​



Tarım dışı istihdam verisinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 25 baz puan artırımına gidilmesine yüzde 89 ihtimal veriliyor.

