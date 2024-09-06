ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında geldi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Eylül tarihinde gerçekleştireceği toplantı öncesi en çok beklenen istihdam verileri açıklandı.



ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam ağustos ayında 142 bin arttı. Beklentiler istihdamın 162 bin artış göstermesi yönündeydi.



Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye gerileyerek beklentilere paralel geldi.



Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi. Yıllık artış yüzde 3,8 olarak açıklandı. Kazançların aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,7 artması bekleniyordu.



Tarım dışı istihdam artışı haziran ayı için 179 binden 118 bine, temmuz ayı için 114 binden 89 bine revize edildi.

PİYASA NASIL YEPKİ VERDİ?



İstihdam verileri sonrası Fed'in bu ay 50 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler arttı.

İşlemciler, eylül ayında 50 baz puan faiz indirimine yüzde 55 ihtimal veriyor. 25 baz puanlık indirim ise yüzde 45 ile fiyatlanıyor



Veri sonrası dolar endeksi, yüzde 0,41 düşüşle 100.62 seviyesine geriledi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi yüzde 3.657 ile Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviye indi.



Ons altın fiyatları yüzde 0,4 artışla 2 bin 522 dolara yükseldi.



