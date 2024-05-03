ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı

Piyasaların merakla beklediği ABD istihdam verileri açıklandı.



ABD'de nisan ayında tarım dışı istihdam 175 bin ile beklentilerin altında yükseldi.



Ekonomistler tarım dışı istihdamın nisan ayında 243 bin artmasını bekliyordu.​



Geçen ay 303 bin olarak açıklanan veri, 315 bin seviyesine revize edildi. ​



İş gücüne katılım nisan ayında yüzde 62.7 seviyesinde değişiklik göstermedi.​

İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ



ABD Çalışma Bakanlığı nisan ayı işsizlik oranının yüzde 3,9 seviyesine yükseldiğini açıkladı.​​ Geçen ay işsizlik oranı yüzde 3,8​​ olarak açıklanmıştı.



Ekonomistler işsizlik oranının yüzde 3,8 seviyesinde kalacağını tahmin ediyorlardı.



ABD'de ortalama saatlik ücretler nisan ayında yüzde 0,2 seviyesine geriledi.​ Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.



Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki yüzde 4,1 seviyesinden yüzde 3,9 seviyesine geriledi.



FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ ÖNE ÇEKİLDİ



İstihdam verileri sonrası faiz indirim beklentileri değişti.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilk faiz indirimini eylül ayına gerçekleşeceği yönelik beklentiler arttı.

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası faiz indirim tahminleri kasım ayına ertelenmişti.