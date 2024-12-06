ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

Piyasaların dikkatle izlediği ABD istihdam verileri açıkladı.



ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 227 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.

Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 220 bin artış yönündeydi.

Ekim ayında istihdam, Boeing grevleri ile Helene ve Milton kasırgalarının neden olduğu aksaklıklardan büyük ölçüde etkilenmişti. Ekim ayı için 12 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı da 36 bine revize edildi.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirme olasılığı yüzde 67'den yüzde 85'e yükseldi.

Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 4,2 olarak kaydedildi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 4,1 civarındaydı.



Bu dönemde ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Beklenti artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi.



Ortalama saatlik kazançlarda yıllık artış yüzde 4 olarak açıklandı.