ABD'de tarım dışı istihdam kasımda beklentiyi aştı

Piyasaların yakından takip ettiği ABD istihdam verisi açıklandı.



ABD'de tarım dışı istihdam kasım ayında 200 binlik beklentiye karşın 263 bin arttı.



Ülkede ekim ayında yüzde 3,7 olan işsizlik oranı değişmedi.

ABD'de ortalama saatlik ücretler kasım ayında ​ yüzde 0,6 seviyesine yükseldi. Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.



Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki yüzde 4,9 seviyesinden yüzde 5,1'e yükseldi.



İş gücüne katılım kasım ayında yüzde 62,2 seviyesinden yüzde 62,1 seviyesine geriledi.

ARALIKTA 50 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENTİSİ

ABD'de resesyon fiyatlamaları 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürüyor.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artış hızında yavaşlamaya yönelik sinyali sonrası piyasalarda risk iştahı arttı.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 80 ihtimalle bu ayki toplantıda 50 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 20 seviyesinde bulunuyor.