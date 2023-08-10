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ABD'de temmuzda yıllık TÜFE beklentilerin altında arttı

SON DAKİKA HABERİ:  ABD'de  Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış gerçekleştirdi. Yıllık TÜFE yüzde 3,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Yıllık çekirdek TÜFE de yüzde 4,7 ile beklentilerin altında arttı.

ABD'de temmuzda yıllık TÜFE beklentilerin altında arttı

Son dakika haberi! 

Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı.

Temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış kaydederken, yıllık TÜFE yüzde 3,2 oldu. Yılılk enflasyonun yüzde 3,3 olması bekleniyordu. 

Enerji ve gıda kalemlerinin dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE de yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı.

Yıllık bazda çekirdek enflasyon yüzde 4,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'nin yüzde 4,8 olması bekleniyordu. 

ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR ENDEKSİ DÜŞTÜ

Verinin ardından altının onsu kazanımlarını artırırken, dolar endeksi düşüşe geçti. 

VERİ NEDEN ÖNEMLİ?

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz artış sürecine ara verirken enflasyon verisini yakından takip ediyor. Enflasyondaki yavaşlama sıkı para politikasınının daha erken biteceğine işaret ediyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi Fed'in sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik sinyal veriyor. 

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Fed'in art arda faiz artırmasının ardından enflasyonda düşüş gerçekleşti.

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