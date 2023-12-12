ABD'de TÜFE kasımda beklentinin üstünde arttı

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Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı.



ABD'de TÜFE kasım ayında yüzde 0,1 arttı. Beklenti değişim olmaması yönündeydi.



Yıllık bazda TÜFE beklentiler doğrultusunda yüzde 3,2'den yüzde

3,1'e geriledi.

ÇEKİRDEK TÜFE BEKLENTİLERE PARALEL



Kasımda enerji ve gıda fiyatlarının ayrı tutulduğu çekirdek TÜFE yüzde 0,3'le beklentilere paralel artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda da yüzde 4'le öngörüler doğrultusunda gerçekleşti.



PİYASALAR NASIL TEPKİ VERDİ?

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi TÜFE getirisinin ardından 7,70 baz puan düşüşle yüzde 4,162'ye geriledi.

Dolar endeksi verinin ardından yüzde 0,56 düşüşle 103,46'ye geriledi.

Altının ons fiyatı ilk tepki olarak 1995 doları görmesinin ardından 1990 dolar civarında hareket ediyor.

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BEKLENİYOR?

Fed politika faizi vadeli kontratları, Fed'in 2024'te faiz indirimlerine başlamasını fiyatlıyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine Mayıs 2024'te gitmesi bekleniyor. Önceki tahmin Mart 2024'tü.



Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.